Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения инфраструктуре военного аэродрома на Украине.

Помимо этого, удалось поразить украинские склады с военной техникой, боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением. Досталось и скоплениям техники врага, иностранных наемников и живой силы ВСУ в 144 районах.

Также сегодня сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Журавка на территории Сумской области. Им овладели в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север».

Ранее корреспондент «Звезды» Валентин Матвиенко пообщался с российскими штурмовиками, действующими на Дзержинском направлении. Боец Хуга рассказал ему, как происходят бои за украинские укрепления. Он отметил, что в ряде случаев из-за FPV-дронов противника на то, чтобы взять неприятельский блиндаж, у штурмовика есть всего лишь три секунды - действовать надо очень быстро.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.