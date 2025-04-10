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ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома Украины

Также удалось поразить вражеские склады ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и военной техники.
2025-04-10 13:50:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о нанесении огневого поражения инфраструктуре военного аэродрома на Украине. 

Помимо этого, удалось поразить украинские склады с военной техникой, боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением. Досталось и скоплениям техники врага, иностранных наемников и живой силы ВСУ в 144 районах. 

Также сегодня сообщалось, что российские войска освободили населенный пункт Журавка на территории Сумской области. Им овладели в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север».

Ранее корреспондент «Звезды» Валентин Матвиенко пообщался с российскими штурмовиками, действующими на Дзержинском направлении. Боец Хуга рассказал ему, как происходят бои за украинские укрепления. Он отметил, что в ряде случаев из-за FPV-дронов противника на то, чтобы взять неприятельский блиндаж, у штурмовика есть всего лишь три секунды - действовать надо очень быстро.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Украина #аэродром #удары #инфраструктура
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