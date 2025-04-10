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Экипаж Ка-52М разнес украинский опорный пункт в курском приграничье

Летчики применили авиационные ракеты в ходе нанесения удара по боевикам.
2025-04-10 18:02:17
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении опорного пункта ВСУ с боевиками внутри в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж разведывательно-ударного вертолета армейской авиации Ка-52М.

Отмечено, что при нанесении удара летчики применили авиационные ракеты. Экипаж целился по заранее предоставленным координатам. Об успешном уничтожении намеченной цели отчитался передовой авиационный наводчик. 

«С заданной дистанции выполнили стрельбу авиационными ракетами С-8 с кабрирования. Далее выполнили маневр отхода, полет по маршруту на аэродром базирования и приземление», - сказал командир вертолета Ка-52М Николай. 

Применив вооружение, летчики выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. 

Ранее сообщалось, что экипаж ударного вертолета армейской авиации ВКС России Ми-35М сжег украинскую бронетехнику в курском приграничье. Летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки войск «Север».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #Курская область #Ка-52М #армейская авиация #приграничье
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