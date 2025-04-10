«Ураган» уничтожил самоходку CAESAR на Красноармейском направлении

Военнослужащие группировки «Центр» с помощью реактивной системы залпового огня «Ураган» уничтожили скопление живой силы и техники ВСУ, включая французскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку CAESAR. Боевые действия проходили на Красноармейском направлении, сообщает Минобороны России.

В ходе разведки артиллеристы обнаружили противника в 29 километрах от линии соприкосновения. После получения координат расчет РСЗО оперативно выдвинулся на огневую позицию, развернул боевую машину и выполнили залп 220-мм реактивными снарядами.

Командир расчета старший сержант Вячеслав Лойко рассказал, что французская артустановка была поражена, снаряд попал точно в CAESAR.

В описании к видео сказано, что артиллеристы активно используют погодные условия и время суток для маскировки. Это позволяет безопасно наносить удары даже на критически важных участках.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.