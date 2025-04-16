Робот-камикадзе подорвал опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Робот-камикадзе уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области. Детище военных инженеров группировки войск «Запад» доставило мину прямо к порогу вражеского блиндажа.

Опорный пункт обнаружили разведчики, укрытие боевиков располагалось в труднодоступной местности и мешало продвижению наших штурмовых групп.

«Была осень, мы поехали на отработку одного из крупнейших опорных пунктов. Долго проводили разведку, в итоге нашли слабую точку и нажали на нее», - рассказал подробности боевой операции командир группы с позывным Батя.

Перед боевым выездом робота доработали: произвели настройку связи, увеличили запас хода за счет дополнительных аккумуляторов, протестировали все агрегаты. Запущенный в сторону боевиков камикадзе аккуратно заехал в блиндаж, после чего произошел контролируемый взрыв противотанковой мины ТМ-62.

«Тем самым, мы смогли завести штурмовые подразделения без единого выстрела. Там были пулеметные расчеты и скопления живой силы», - отметил Батя.

Сейчас производство роботов поставлено на поток, а начиналось все с кустарной мастерской.

«Сварка, болгарка, куски профиля. Начали думать, собирать что-то. Там что-то увидели, тут доработали, ну и получилось. Это просто помощь для всего фронта. К нам постоянно обращаются, мы общаемся со всеми, взаимодействуем, делимся новшествами, совершенствуемся сами», - поделился командир боевой группы.

Командование группировки войск «Запад» высоко оценило работу военных инженеров гвардейского соединения по качественному и своевременному выполнению боевых задач.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.