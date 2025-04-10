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Российские операторы БПЛА сбили разведдрон ВСУ FlyEye в Сумской области

Беспилотник FlyEye, пытавшийся провести воздушную разведку, был сбит ударным дроном группировки «Север».
2025-04-10 18:43:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России обнародовало кадры перехвата и уничтожения разведывательного беспилотника ВСУ типа FlyEye в Сумской области. Работу выполнили силы группировки войск «Север», применившие ударный дрон.

В описании к видео сказано, что оператор дрона обнаружил вражеский БПЛА, который вел разведку в районе госграницы. После идентификации цели оператор навел ударный дрон на FlyEye, догнал его и нанес точный удар, уничтожив аппарат в воздухе.

На опубликованных кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, зафиксирован момент поражения. FlyEye - легкий разведывательный дрон, активно используемый ВСУ для корректировки артиллерии.

Отметим, что группировка «Север» систематически применяет ударные дроны для борьбы с воздушными целями. Уничтожение разведдронов критически важно для сохранения скрытности передвижений войск и срыва планов противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #ВСУ #МО РФ
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