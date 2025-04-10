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МО РФ показало кадры ликвидации формирований ВСУ в курском приграничье

Все цели, включая инфраструктуру для контроля БПЛА, полностью уничтожены.
2025-04-10 16:00:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры ракетного удара по военным объектам ВСУ в приграничных районах Курской области.

По данным российского оборонного ведомства, были уничтожены пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и районы сосредоточения живой силы противника.

Воздушная и наземная разведка заранее выявила цели, после чего российские подразделения нанесли удар, применив ракетные комплексы. Как утверждают в ведомстве, все обнаруженные цели, включая инфраструктуру для координации действий дронов, уничтожены.

Подобные удары направлены на предотвращение обстрелов приграничных территорий и срыв планов ВСУ. Ликвидация центров управления БПЛА также ограничивает возможности противника по корректировке артиллерийского огня.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #МО РФ
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