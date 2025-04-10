Российские войска освободили Журавку в Сумской области

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Журавка на территории Сумской области.

Уточняется, что Журавку взяли под контроль в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север».

Помимо этого, как отметили в российском оборонном ведомстве, подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям пяти украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

Также в МО РФ заявили о нанесении поражения живой силе и технике противника ударами авиации и артиллерии в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка на территории Сумской области.

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ми-35М сжег украинскую бронетехнику в Курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.