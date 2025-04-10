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Российские войска освободили Журавку в Сумской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Север».
2025-04-10 13:01:05
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Журавка на территории Сумской области. 

Уточняется, что Журавку взяли под контроль в ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север». 

Помимо этого, как отметили в российском оборонном ведомстве, подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям пяти украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Горналь и Олешня. 

Также в МО РФ заявили о нанесении поражения живой силе и технике противника ударами авиации и артиллерии в районах населенных пунктов Беловоды, Варачино, Владимировка, Водолаги, Журавка, Локня, Марьино, Мирополье, Могрица, Садки и Юнаковка на территории Сумской области.

Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ми-35М сжег украинскую бронетехнику в Курском приграничье. Летчики применили авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #освобождение #сумская область #группировка "север" #Журавка
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