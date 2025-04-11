В Доме русского зарубежья в Москве прошел круглый стол с ветеранами ВОВ

Круглый стол с участием ветеранов Великой Отечественной войны провели в Доме русского зарубежья в Москве. Мероприятие состоялось в четверг 10 апреля - в этот день одному из участников, Ивану Лыткину, исполнилось 99 лет.

На счету Лыткина - более 20 взятых «языков» и 46 точных снайперских выстрелов. Он служил полковым разведчиком 65-го полка 43-й Тартуской стрелковой дивизии 22-й армии и получил на фронте три ранения. Позже, в 1963-1965 годах, он поехал в Алжир, где был заместителем командира инженерно-саперной группы по разминированию алжиро-марокканской границы.

«В 18 лет я помог своему народу разгромить фашистов, получив при этом три боевые ранения. Я добавлю: я воин-интернационалист. Выполнял специальное военное задание советского правительства в Африке. А сегодня я с вами. Наша Родина торжественно готовится встретить 80-ю годовщину победы советского народа в ВОВ», - рассказал он.

Другим участником круглого стола стал Кирилл Семенов. Он был призван в Красную Армию в 1942 году, закончил Таллинское пехотное училище, после чего оказался на Сталинградском фронте. Там он командовал отделением, а после и пулеметным взводом. В декабре Кирилл Семенов получил тяжелое ранение, но спустя время вернулся на фронт. Он участвовал в боях за Гдыню и был вторично ранен. В Вооруженных силах СССР Семенов прослужил до 15 сентября 1989 года.

Также среди собравшихся в Доме русского зарубежья были Семен Люлько, работавший слесарем-сборщиком на 499-м авиазаводе в 1941-1943 годах и участвовавший в освобождении Австрии, Венгрии и Чехословакии, Николай Имчук - бывший узник немецкого лагеря «Уманская Яма» и участник лагерного подполья, Рем Балакирев, принимавший участие в Берлинской наступательной операции в качестве матроса.

Кроме того, круглый стол посетил Анатолий Щелкунов, оборонявший Советское Заполярье, а также служивший радистом на завершающем этапе Советско-Японской войны. Из женщин-ветеранов на мероприятии была Нина Данилкович - партизанка семейного отделения отряда особого назначения Разведуправления РККА под командованием Героя СССР Линькова. С 2012 года она является председателем Совета ветеранов войны и труда МГУ им. М.В. Ломоносова.

Посетившие встречу ветераны рассказали о своей службе, а также ознакомили слушателей с песнями и стихами военных лет. Ведущим мероприятия был Александр Гончаров.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.