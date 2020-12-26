В Каспийской флотилии началась вакцинация военнослужащих от COVID-19
Завершить вакцинацию военнослужащих первым компонентом планируется 30 декабря 2020 года.
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В Дагестане стартовала вакцинация военнослужащих Каспийской флотилии от COVID-19. Ее проводят врачи поликлиники ФГКУ «412 ВГ МО РФ» в городе Каспийске. Назначены две прививочные бригады.
Первоначально вакцину получили военные медики, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей. Завершение вакцинации первым компонентом планируется 30 декабря.