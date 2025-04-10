Экипаж Ми-35М сжег украинскую бронетехнику в Курском приграничье

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков и техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М.

Отмечено, что летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений группировки войск «Север». Они применили авиационные ракеты, выполнив пуски по заданным координатам. Уничтожение намеченных целей подтвердил передовой авианаводчик.

Нанеся удар, экипажи выполнили противоракетное маневрирование, двигаясь на предельно малой высоте. Летчики отстрелили тепловые ловушки, которые необходимы, чтобы не дать неприятелю поразить вертолет при помощи ПЗРК.

Ранее сообщалось, что экипаж Ми-28НМ разнес пункт дислокации расчета БПЛА ВСУ в Курской области. Летчики применили ЛМУР - легкую многоцелевую управляемую ракету.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.