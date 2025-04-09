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Над территорией России сбили 158 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО сработали в том числе в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Северная Осетия - Алания.
2025-04-09 07:31:52
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие уничтожили 158 украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За период с 20.00 мск 8 апреля по 06.00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили 67 БПЛА над территорией Краснодарского края, 29 беспилотников - над Ростовской областью, 15 - в районе Республики Северная Осетия - Алания, 11 - над Воронежской областью. Еще 11 летательных аппаратов ВСУ уничтожили над территорией Воронежской области, 10 - в Курской области, семь и шесть БПЛА над акваториями Азовского и Черного морей соответственно, пять - в районе Белгородской области. Также сообщается о трех сбитых дронах над Крымом, двух - в районе Пензенской области и по одному - в Саратовской и Орловской областях и Ставропольском крае.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 8 апреля российские военнослужащие сбили 23 дрона ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #средства пво #дроны всу
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