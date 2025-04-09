Над четырьмя регионами России сбили 19 украинских беспилотников

Российские военнослужащие сегодня вечером пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку. С 20:15 по 21:10 по московскому времени над четырьмя регионами страны сбили 19 украинских беспилотников.

Почти половину вражеских аппаратов перехватили в Брянской области. Там уничтожили девять дронов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Шесть БПЛА нейтрализовали в Калужской области, один - в Курской. Три беспилотника сбили в Крыму.

Напомним, ранее сообщалось о перехвате пяти дронов в Белгородской и Курской областях.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.