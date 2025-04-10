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Над Россией сбили 42 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО сработали в том числе над Брянской и Калужской областями.
2025-04-10 07:26:16
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили минувшей ночью 42 украинских беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За период с 20.15 мск 9 апреля по 06.00 мск 10 апреля дежурными средствами ПВО уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили 13 дронов над территорией Брянской области, 12 - в районе Калужской области. Еще семь беспилотников уничтожили в Курской области, по четыре БПЛА - над Белгородской областью и Республикой Крым и по одному аппарату - над Орловской областью и Московским регионом.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты в России. Так, 9 апреля ВС РФ сбили 158 беспилотников ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
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