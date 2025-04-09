Минобороны России получило новую партию БМП-3 с комплектами допзащиты

Партию боевых машин пехоты БМП-3 получило Минобороны России. Ее поставил холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Отмечено, что вместе с боевыми машинами пехоты идут комплекты дополнительной защиты. Это как решетчатые экраны, так и антидроновые «мангалы», конструкция которых предполагает быструю установку и снятие. Помимо этого, БМП-3 оборудованы комплексами снижения тепло- и радиолокационной заметности «Накидка».

В Ростехе сообщили, что в марте холдинг «Высокоточные комплексы» нарастил объемы производства боевых машин на 10% по сравнению с первыми месяцами 2025 года. А с 2022-го объемы производства легкой бронетехники увеличились почти в три раза.

Ранее сообщалось, что Минобороны России получило новые истребители-бомбардировщики Су-34. Все они, как отметили в Ростехе, прошли необходимые испытания.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.