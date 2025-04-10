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ВСУ атаковали энергообъекты в восьми российских регионах за сутки

Всего неприятель совершил 11 атак, отметили в российском оборонном ведомстве.
2025-04-10 12:34:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что враг атаковал российские энергетические объекты в восьми регионах РФ за сутки. 

При этом, как уточнили в российском оборонном ведомстве, всего противник предпринял 11 атак. Им подверглись объекты, расположенные в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае. 

Отмечено, что в ходе этих атак неприятель применял беспилотные летательные аппараты, в том числе и с системами сброса боеприпасов. Также он прибегал к артиллерийским обстрелам.

В МО РФ подчеркнули, что враг предпринял эти односторонние атаки в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении ударов по энергетическим объектам на 30 дней начиная с 18 марта 2025 года. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бпла #ВСУ #Энергетика #атаки
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