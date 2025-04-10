ВСУ атаковали энергообъекты в восьми российских регионах за сутки

Минобороны России сообщает о том, что враг атаковал российские энергетические объекты в восьми регионах РФ за сутки.

При этом, как уточнили в российском оборонном ведомстве, всего противник предпринял 11 атак. Им подверглись объекты, расположенные в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае.

Отмечено, что в ходе этих атак неприятель применял беспилотные летательные аппараты, в том числе и с системами сброса боеприпасов. Также он прибегал к артиллерийским обстрелам.

В МО РФ подчеркнули, что враг предпринял эти односторонние атаки в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении ударов по энергетическим объектам на 30 дней начиная с 18 марта 2025 года.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.