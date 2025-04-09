Украинские боевики, находясь в селе Гуево, не только мародерствовали, но и издевались над местными жителями. Об этом они рассказали нашим бойцам, проводившим эвакуацию людей из населенного пункта.

По их словам, ВСУшники вскрывали в том числе дома и гаражи и выносили ценности, даже батареи и посуду. Кроме того, вблизи жилых домов боевики размещали орудия.

«Они (боевики. - Прим. ред.) вскрывали гаражи, дома. Что было, все тащили, мародеры... Они расстреливали людей, раненых вытаскивали на асфальт и убивали», - уточнили Валентина и Сергей.

В настоящее время российские военнослужащие проводят эвакуацию жителей из села Гуево, которое было освобождено от боевиков 8 апреля. Населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.