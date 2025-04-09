Захваченный в плен военнослужащий ВСУ Дмитрий Гончаренко в интервью, опубликованном Минобороны России, раскрыл детали подготовки украинских солдат в Великобритании и «отвратительное отношение» к ним в этой стране.

Гончаренко был мобилизован в десантно-штурмовые войска при попытке добраться из Борисполя в Сумы. После зачисления его отправили на обучение в Великобританию.

«Стрельбе почти не учили - только лекции. Если пропускал занятие, тебя даже не переучивали», - сказал пленный.

Во время обучения Гончаренко попал в британский госпиталь, где пробыл несколько дней, а затем его снова выгнали на полигон.

«Дали пару таблеток, и все», - вспоминает пленный.

С декабря 2023 года Гончаренко перебросили на блокпост в зоне боевых действий, где он проверял документы и иногда ходил на позицию в 100 метрах.

Однажды там разорвались гранаты - одна у входа, другая под дверью. После взрыва украинские военнослужащие сдались. В конце видео Гончаренко призвал сослуживцев сдаваться, отметив достойное отношение к людям в российском плену.

Ранее другой пленный рассказал о приказе командования бросать тяжелораненых солдат на поле боя без оказания помощи. Его показания распространило Минобороны России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.