МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Су-35С прикрыл штурмовики и бомбардировщики в Курской области

Российские самолеты нанесли удары по пунктам временной дислокации и укреплениям ВСУ.
2025-04-09 18:34:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

МО РФ сообщило о том, что экипаж истребителя Су-35С ВКС России прикрыл самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации. Они нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации и опорникам неприятеля. 

Летчик Су-35С отметил, что цель его боевой работы - завоевание господства в воздухе и прикрытие других самолетов. Он пожелал силы духа бойцам на передовой и выразил уверенность, что победа будет за нами. 

Выполнив боевую задачу, авиагруппа благополучно вернулась на аэродром. При этом разведка доложила об успешном поражении всех намеченных целей. 

Ранее сообщалось о том, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил пункт временной дислокации ВСУ в Курской области. Летчики использовали авиабомбы, чтобы расправиться с противником. Их также прикрывал истребитель Су-35С.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #истребители #Курская область #су-35с #приграничье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Фрегаты 11356. Россия/Индия
2
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
3
Броневики СВО. Часть 1
4
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
5
Ми-8. Полет в Магадан
6
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
7
СВО. Батальон штурма и разграждения
8
Пожарные в зоне СВО
9
Танковые двигатели. Дизельные
10
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 