Экипаж Су-35С прикрыл штурмовики и бомбардировщики в Курской области

МО РФ сообщило о том, что экипаж истребителя Су-35С ВКС России прикрыл самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации. Они нанесли авиаудары по пунктам временной дислокации и опорникам неприятеля.

Летчик Су-35С отметил, что цель его боевой работы - завоевание господства в воздухе и прикрытие других самолетов. Он пожелал силы духа бойцам на передовой и выразил уверенность, что победа будет за нами.

Выполнив боевую задачу, авиагруппа благополучно вернулась на аэродром. При этом разведка доложила об успешном поражении всех намеченных целей.

Ранее сообщалось о том, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил пункт временной дислокации ВСУ в Курской области. Летчики использовали авиабомбы, чтобы расправиться с противником. Их также прикрывал истребитель Су-35С.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.