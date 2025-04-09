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FPV-дроны на оптоволокне уничтожили орудие ВСУ в Сумской области

Артиллерийское орудие врага перестало существовать после удара БПЛА на оптоволокне.
2025-04-09 17:48:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России обнародовало кадры ликвидации артиллерийского орудия ВСУ в Сумской области. Цель, обнаруженную разведчиками группировки войск «Север», уничтожили операторы FPV-дронов на оптоволоконных системах управления, неуязвимых к электронным помехам.

Разведка обнаружила замаскированную в лесополосе огневую позицию ВСУ, с которой противник обстреливал российские подразделения. После подтверждения координат операторы беспилотников оперативно нанесли удар, полностью разрушив орудие.

Использование оптоволокна позволило избежать срыва действий российских бойцов из-за радиоэлектронного подавления со стороны ВСУ.

Подобные удары снижают возможности ВСУ по ведению контрбатарейной борьбы и деморализуют личный состав. Группировка «Север» продолжает активно использовать беспилотники для точечного поражения важных целей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #дрон #ВСУ #МО РФ
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