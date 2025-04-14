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В курском приграничье установили антидроновые сети из рыбацких снастей

Цель таких куполообразных конструкций - обеспечить зону, безопасную от вражеских беспилотников-камикадзе.
Олег Калинобродский 2025-04-14 10:30:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В приграничных районах Курской области, вблизи села Уланок, местные подразделения применяют необычный метод защиты от беспилотников - антидроновые сети из рыбацких снастей. Корреспондент Олег Калинобродский побывал на месте событий.

В 10 километрах южнее города Суджа вдоль дорог натянуты куполообразные конструкции из обычных рыбацких сетей. Их цель - помешать вражеским беспилотникам. Дрон не сможет залететь ни с одной из сторон - сеть перекрывает все подходы.

Чем ближе к линии соприкосновения, тем выше активность ВСУ. В селе Гуево, которое до недавнего времени было ключевым опорным пунктом противника, до сих пор сохраняется напряженность.

«С группой из трех человек мы первыми прошли туда. Враг успел создать мощные укрепления - пулеметные гнезда, траншеи. Но главная угроза - их дроны-разведчики», - рассказал замкомбата 810-й бригады с позывным Лед. 

После освобождения Суджи украинские силы сосредоточились в Гуево, однако под натиском российских войск были вынуждены отступить. Сейчас основные бои идут за село Горналь - один из двух населенных пунктов, еще удерживаемых противником. Река Псел служит естественной границей с Сумской областью. Бои идут именно здесь.

Военнослужащие отмечают нестандартную тактику врага - часть боевиков отступает, другие цепляются за позиции, чтобы замедлить продвижение российских сил.

«Некоторые пытаются эвакуировать "ценные кадры", но тех, кто остается, уничтожаем. Сегодня поразили группу из пяти-шести человек на участке "Ленивец". Скорее всего, одного мы "задвухсотили" в Сумской области», - рассказал один из военнослужащих.

Условное обозначение «Ленивец» относится к участку на украинской территории, откуда ВСУ обстреливают Курскую область. Российские артиллеристы наносят ответные удары, стараясь подавить огневые точки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ
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