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Экипаж Ми-28НМ разнес пункт дислокации расчета БПЛА ВСУ в Курской области

Удар нанесли легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам.
2025-04-08 18:14:19
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта временной дислокации расчета беспилотных летательных аппаратов ВСУ в приграничном районе Курской области. Это сделал экипаж вертолета армейской авиации Ми-28НМ.

Летчики получили координаты перед вылетом. В ходе нанесения удара была применена ЛМУР - легкая многоцелевая управляемая ракета. Разведка доложила об успешном поражении намеченной цели.

Российское оборонное ведомство отметило, что после нанесения удара экипаж вертолета благополучно вернулся на площадку вылета. 

Ранее сообщалось, что ударная группа армейской авиации ВКС России сожгла технику ВСУ в курском приграничье. В ее состав вошли разведывательно-ударный вертолет Ка-52М, ударный Ми-28НМ и многоцелевой Ми-8.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Ми-28НМ #Курская область #пункт дислокации #ЛМУР #приграничье
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