Над Оренбургской областью сбили четыре дрона ВСУ

Российские военнослужащие сбили еще четыре украинских беспилотника над РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 06.30 до 07.05 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сработали в Оренбургской области.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, в ночь с 8 на 9 апреля над Россией сбили 158 дронов ВСУ. Из них 67 уничтожены в Краснодарском крае.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.