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Над Оренбургской областью сбили четыре дрона ВСУ

Ранее сообщалось об уничтожении 158 беспилотников над Россией.
2025-04-09 08:17:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили еще четыре украинских беспилотника над РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«С 06.30 до 07.05 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сработали в Оренбургской области.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, в ночь с 8 на 9 апреля над Россией сбили 158 дронов ВСУ. Из них 67 уничтожены в Краснодарском крае.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Оренбургская область #дроны всу
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