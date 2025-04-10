В Улан-Удэ вручили ордена Суворова и Жукова 11-й бригаде ВДВ

Минобороны России сообщает, что в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония вручения орденов Суворова и Жукова 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде.

Отмечено, что высокие награды к полотнищу Георгиевского знамени соединения прикрепил врио командующего ВДВ Сергей Чубарыкин.

«Каждый из вас стал частью великой истории нашей Родины, и я уверен, что на этом пути мы будем только развиваться и достигать новых побед и свершений», - отметил генерал-майор Чубарыкин в ходе церемонии.

В МО РФ напомнили, что воины бригады участвовали в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии, а сегодня бьют врага в зоне спецоперации.

Более 4 500 военнослужащих соединения получили государственные и ведомственные награды за героизм, мужество и отвагу, проявленные в боях с украинскими националистами. Шесть гвардейцев-десантников стали Героями России. Один из ярких примеров мужества и самоотверженности - операция «Поток», проведенная военнослужащими бригады в ходе освобождения Суджи в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.