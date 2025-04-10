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В Улан-Удэ вручили ордена Суворова и Жукова 11-й бригаде ВДВ

Высокие награды к полотнищу Георгиевского знамени соединения прикрепил временно исполняющий обязанности командующего ВДВ генерал-майор Сергей Чубарыкин.
2025-04-10 12:18:54
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что в Улан-Удэ состоялась торжественная церемония вручения орденов Суворова и Жукова 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. 

Отмечено, что высокие награды к полотнищу Георгиевского знамени соединения прикрепил врио командующего ВДВ Сергей Чубарыкин. 

«Каждый из вас стал частью великой истории нашей Родины, и я уверен, что на этом пути мы будем только развиваться и достигать новых побед и свершений», - отметил генерал-майор Чубарыкин в ходе церемонии. 

В МО РФ напомнили, что воины бригады участвовали в боевых действиях в Афганистане, на Северном Кавказе, в Сирии, а сегодня бьют врага в зоне спецоперации. 

Более 4 500 военнослужащих соединения получили государственные и ведомственные награды за героизм, мужество и отвагу, проявленные в боях с украинскими националистами. Шесть гвардейцев-десантников стали Героями России. Один из ярких примеров мужества и самоотверженности - операция «Поток», проведенная военнослужащими бригады в ходе освобождения Суджи в Курской области. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #десантники #гвардия #Улан-Удэ #11-я бригада ВДВ
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