Армия Путин: повседневная работа наших военнослужащих в Сирии - важнейший фактор стабильности в регионе Тимур Шерзад Об этом Президент РФ сказал в своей речи на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. © Фото: Министерство Обороны России Об этом Президент РФ сказал в своей речи на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ. «Ответственно и мужественно действуют наши военнослужащие в Сирии. По сути, их повседневная работа - это важнейший фактор стабильности на сирийской земле и в регионе в целом», - заявил Путин. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика