Путин: повседневная работа наших военнослужащих в Сирии - важнейший фактор стабильности в регионе
Об этом Президент РФ сказал в своей речи на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
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Об этом Президент РФ сказал в своей речи на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.
«Ответственно и мужественно действуют наши военнослужащие в Сирии. По сути, их повседневная работа - это важнейший фактор стабильности на сирийской земле и в регионе в целом», - заявил Путин.