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День военного разведчика: как проходит подготовка элитных подразделений в горах

Елена Сивонен
08:00 05.11.2020
С профессиональным праздником военнослужащих поздравил министр обороны Сергей Шойгу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В четверг, 5 ноября, в России отмечают День военного разведчика. С профессиональным праздником военнослужащих поздравил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что военная разведка всегда твердо стояла на страже национальных интересов Родины, «добывала упреждающую и достоверную информацию, необходимую для нейтрализации внешних угроз безопасности государства». Особые слова благодарности Сергей Шойгу адресовал ветеранам службы и Великой Отечественной войны.

На воде, на земле и в воздухе. А теперь еще и в горах, точнее, на сопках. Разведчики морской пехоты в Мурманской области должны быть готовы к работе в любой ситуации. Например, к преодолению реки по навесной переправе. Здесь очень важны высокая сосредоточенность и хорошая физическая форма.

Эти элитные подразделения должны выполнять все на «отлично», стремиться быть лучшим во всем. Как и всем, Сергею нельзя показывать лицо и раскрывать фамилию. Он третий год в разведке. И на учениях действует по-боевому, в полном снаряжении, со штатным оружием. Занимает оборону в своем секторе. Пост охранения - там, где отвесные скалы, когда их берут штурмом, в составе разведгрупп и поодиночке.

«Здесь разведчики отрабатывают подъемы и спуски. С помощью веревочных перил. По, фактически, вертикальной скале. Она высотой 12 метров. Это 4 - 5-этажный дом. Совсем не просто. Ведь под ногами – скользкие камни», - рассказала Елена Сивонен.

Главное в методике обучения – от простого к сложному. То есть начинают с узлов, с надевания самой страховочной системы. Уже потом выезжают в горы. В Хибины, где работают, как в боевой обстановке.

Самый северный в России горный полигон вздрагивает от огневого налета. Разведчики, как тени, проникают в нужную точку. И, действуя внезапно, по заранее намеченному плану, с ходу громят условных террористов. Снова оставшись незаметными и обеспечив группе безопасный отход.

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