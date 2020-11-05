В Кургане военные медики организовали сортировочные площадки для борьбы с COVID-19

В Курганской области, где военные медики помогают гражданским коллегам бороться с коронавирусом, удалось оптимизировать работу больниц. Армейские специалисты организовали так называемые сортировочные площадки. На них оценивают стадию заболевания пациентов и в зависимости от этого определяют, в каком отделении человека лучше лечить.

«Работа медиков не останавливается ни на минуту. Очередная бригада готовится отправиться в «красную зону». Вообще, ситуация в Курганской области постепенно нормализуется. Это заслуга военных медиков, приступивших к работе, и также они предложили своим гражданским коллегам административное решение: создание сортировочной площадки, суть которой заключается в распределении потоков вновь заболевших по степени тяжести заболевания. Например, если человек поступает с тяжелой формой COVID-19, его, скорее всего, оставят здесь: здесь есть все необходимое оборудование и персонал. Если у пациента средняя степень тяжести заболевания, то его перераспределят по другим специализированным госпиталям региона. Если человек переносит COVID-19 в легкой форме, его с его же согласия отправят домой на амбулаторное лечение», - рассказал корреспондент телеканала «Звезда» Анатолий Бородкин, который находится в госпитале Курганской области.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны России состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда - военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.