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Невидимый фронт: где военные разведчики встречают профессиональный праздник

Елена Сивонен
04:37 05.11.2020
Ранее военнослужащих поздравил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В России сегодня отмечают День военного разведчика. С профессиональным праздником бойцов поздравил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что военная разведка всегда твердо стояла на страже национальных интересов Родины, добывала упреждающую и достоверную информацию, необходимую для нейтрализации внешних угроз безопасности государства.

Во время специальных операций разведчики общаются друг с другом на специальном языке жестов. Так работает этот невидимый фронт. Глаза и уши нашей армии.

«Элитное подразделение, которое должно выполнять все на отлично. Даже не на хорошо. То есть стремиться быть лучшим во всем», - заявляют сами бойцы.

Разведчикам нельзя показывать свое лицо и раскрывать фамилию. Сергей служит третий год. И на учениях действует по-боевому.

«У нас методика главная - от простого к сложному. То есть с узлов, с надевания самой системы страховочной. Растем-растем и уже выезжаем в горы. В Терскол, в Хибины, где работаем уже, так скажем, в боевой обстановке», - рассказывает разведчик.

Самый северный в России горный полигон вздрагивает от огневого налета. Разведчики, как тени, проникают в нужную точку. Действуя внезапно, по заранее намеченному плану, они с ходу громят условных террористов. И снова остаются незаметными.

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