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Российские военные раздали сотни продуктовых наборов в Алеппо

Ян Брацкий
03:09 05.11.2020
Продовольственные наборы получили самые нуждающиеся, среди которых многодетные матери и вдовы сирийский военнослужащих.
Российские военные раздали сотни продуктовых наборов в Алеппо
© Фото: Минобороны России

Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) провели гуманитарную акцию в городе Абу Джрейн в сирийской провинции Алеппо. В небольшом населенном пункте проживают около восьми тысяч человек, это коренные жители и беженцы со всей провинции.

«Мирному населению выдано более 400 комплектов продовольственных наборов, состоящих из предметов первой необходимости. Подобные акции в провинции Алеппо проводятся регулярно», - заверил представитель ЦПВС Александр Митряхин.

Продуктовые наборы и традиционный хлеб получили самые нуждающиеся. Это многодетные матери и вдовы. Большинство мужчин с началом войны ушли в армию или ополчение, сражаться с боевиками.

«Люди живут очень бедно. До войны все здесь занимались сельским хозяйством, имели небольшой, но стабильный доход. Но как только пришли боевики, люди обнищали и сейчас пытаются снова встать на ноги», - объяснил представитель администрации населенного пункта Абу Джрейн Муххамед Джимаа.

Проблемы в небольшом городке, как и в целом в Сирии. Людям невозможно устроиться на работу, даже обладая хорошей квалификацией. Многим здесь не хватает жилья.

«Мы пережили войну, тяжелые времена, потеряли на боях с террористами десятки мужчин. Сейчас стало полегче, но мы не достигнем былого благополучия, пока Сирию душат западные санкции», - уверен местный житель Мустафа Дахду.

Горожане надеются возродить сельское хозяйство на плодородной земле, но чтобы встать на ноги им необходима помощь, в том числе и российских военных.

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