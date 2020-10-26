Специалисты Минобороны РФ завершили сложнейшую работу по обеспечению химической безопасности на «Усольехимпроме»

Сводный отряд Минобороны России завершил работы по обеспечению химической безопасности в Усолье-Сибирском, в частности, мероприятия по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории «Усольехимпром». Закончились перетаривание химических веществ из аварийных емкостей и демонтаж цеха ртутного электролиза.

Специалисты РХБ защиты выполняли мероприятия по поставке водяных завес на аварийных емкостях, а также проводили обеспыливание и проливку водой железобетонных конструкций здания цеха ртутного электролиза во время работ по его демонтажу. На данный момент военнослужащие продолжают обеспечивать химическую безопасность работ по выкачиванию опасных химических веществ из скважин, находящихся за территорией предприятия, а также проводят химический мониторинг воздуха в районе рабочей площадки и на территории города.

Отметим, лабораторные исследования проводятся на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты, подразделения которого привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.