Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Специалисты Минобороны РФ завершили сложнейшую работу по обеспечению химической безопасности на «Усольехимпроме»

Николай Курашкин
05:30 26.10.2020
Эксперты РХБ защиты выполнили мероприятия по поставке водяных завес на аварийных емкостях, а также проводили обеспыливание и проливку водой железобетонных конструкций здания цеха ртутного электролиза.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сводный отряд Минобороны России завершил работы по обеспечению химической безопасности в Усолье-Сибирском, в частности, мероприятия по ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды на территории «Усольехимпром». Закончились перетаривание химических веществ из аварийных емкостей и демонтаж цеха ртутного электролиза.

Специалисты РХБ защиты выполняли мероприятия по поставке водяных завес на аварийных емкостях, а также проводили обеспыливание и проливку водой железобетонных конструкций здания цеха ртутного электролиза во время работ по его демонтажу. На данный момент военнослужащие продолжают обеспечивать химическую безопасность работ по выкачиванию опасных химических веществ из скважин, находящихся за территорией предприятия, а также проводят химический мониторинг воздуха в районе рабочей площадки и на территории города.

Отметим, лабораторные исследования проводятся на базе сертифицированной лаборатории научного центра войск РХБ защиты, подразделения которого привлечены к оказанию помощи в ликвидации угрозы загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:17 В стране и мире
Инфекционист назвал главные правила самостоятельной проверки на COVID-19
01:35 В стране и мире
В Нагорном Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
20:08 В стране и мире
Власти США признали, что возможностей для введения новых санкций против России и Ирана не осталось
19:38 В стране и мире
В МЧС рассказали о сроках завершения активной фазы поисков пропавших в Азовском море моряков
18:45 В стране и мире
Видео
Не теряя надежды: кадры поисково-спасательной операции в Азовском море
Популярное
Популярное
Российский квадрокоптер сможет получать энергию с земли, из воздуха и космоса
Особо опасна: нутрициолог рассказала о возможном вреде хурмы
Назван эффективный способ избавиться от похмелья
Видео
Житель Новосибирска застрял в мусоропроводе из-за выброшенного паспорта
«Вооруженный до зубов»: в США оценили модернизированный фрегат «Маршал Шапошников»
Последствия взрыва пушки танка показали на фото
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.