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В Сухуме военные медики круглосуточно принимают коронавирусных больных в многопрофильном госпитале

Николай Курашкин
05:00 26.10.2020
Медицинские сотрудники также дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий.
© Видео: Министерство обороны России © Фото: Министерство обороны России

Военные медики Южного военного округа в круглосуточном режиме продолжают принимать пациентов в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в Абхазии для больных с коронавирусной инфекцией.

В настоящее время в нем находятся 42 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус, все они - граждане Абхазии. Больные получают лечение в полном объеме, их привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.

Также российские военные медики на территории развернутого в Сухуме госпиталя дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лабораторий республики. За три дня было обработано более 280 анализов, все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить их получение жителями республики.

В распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя ЮВО имеется самое современное медицинское оборудование - аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория.

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