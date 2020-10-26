Митрополит Иларион прибыл с миссией по укреплению христианства на авиабазу Хмеймим в Сирии

Митрополит Иларион прибыл с визитом на сирийскую авиабазу Хмеймим. Там он пообщался с российскими военнослужащими и выполнил важную миссию по укреплению связей христианского мира.

Делегация также посетила древний христианский город Маалюла - уникальное место, где до сих пор разговаривают на арамейском языке, на котором проповедовал Иисус Христос.

В ходе своего визита Иларион выразил надежду на то, что события, произошедшие в Сирии, никогда не повторятся, благодаря не только силе оружия, но и силе веры.

Силы российской армии для борьбы с международным терроризмом митрополиту показал командующий группировкой войск в САР генерал-лейтенант Александр Чайко. Иларион осмотрел не только новейшие истребители и штурмовики, но и с интересом узнал, как живут солдаты и офицеры вдали от дома.

На авиабазе Хмеймим также есть аллея российско-сирийской дружбы, на которой почетные гости высаживают деревья. Митрополит Иларион поддержал традицию и теперь на сирийской земле растет туя, посаженная иерархом РПЦ.