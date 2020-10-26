В Астраханской области прошли учения по противовоздушной обороне

На полигоне Капустин Яр, расположенном в Астраханской области, прошли учения подразделений противовоздушной обороны. В ходе отработки действий по отражению массированного ракетного удара, зенитчики пяти подразделений ПВО успешно организовали оборону.

Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ, генерал-лейтенант Александр Леонов отметил, что в ходе учения зенитчики отразили не только ракетную атаку, но и налет беспилотников.

В ходе учения была создана группировка ПВО, в состав которой вошли зенитные ракетные системы и комплексы: «С-300В4», «Бук-М3», «Тор-М2», а также расчеты боевых машин «Тайфун-ПВО» и ПЗРК «Верба».

Отмечается, что для создания мишеней использовался новейший универсальный комплекс «Адьютант», имеющий в арсенале широкую линейку имитаторов средств воздушного нападения – от вертолетов до крылатых ракет.