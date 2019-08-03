Шойгу и Герасимов продегустировали национальные блюда разных стран на конкурсе АрМИ «Полевая кухня»

На подмосковном полигоне Алабино стартовал один из самых зрелищных конкурсов АрМИ, «Танковый биатлон». Впервые в нем принимают участие женские экипажи. Сегодня, 3 августа, у них состоялись показательные выступления, а вот мужские команды уже начали соревноваться. На старт вышли танкисты из Азербайджана, Сербии, Белоруссии и Китая.

Посмотреть на состязания пришел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вместе со своими коллегами - министрами обороны стран-участниц АрМИ.

Зрительские трибуны полигона Алабино, несмотря на холодную погоду, заполнены до предела: все потому, что это один из самых громких и мощных конкурсов Армейских международных игр. На открытии «Танкового биатлона» состоялась демонстрация того, насколько действительно могут быть легкими и элегантными тяжелые бронированные машины: разрезать арбуз, привязанным к орудию ножом или провезти, не расплескав, стакан с водой на башенном орудии. Это филигранное мастерство владения 40-тонным танком.

Настоящим сюрпризом стало выступление российских девушек: впервые в истории танковых войск экипажи боевых машин полностью женские. Хотя заезд женских экипажей вне конкурса, при каждом попадании в цель трибуны буквально взрывались: даже заслуженный советский и российский хоккеист Александр Якушев, который сам получил прозвище созвучное истребителю, ЯК-15, с восторгом смотрел, как хрупкие девушки укрощают газотурбинные танки.

После официального старта зашумели дизельные танковые двигатели: выстрелы из 125-миллиметровых орудий заглушали крики болельщиков.

Сегодня, 3 августа, сюда пришли целыми семьями. Те, кому не хватило мест на трибунах, наблюдали за танковыми баталиями с башен таких же танков.

Первыми на трассу биатлона по результатам жеребьевки вышла команда из Китая. В этом году танкисты из Поднебесной выступают на обновленной версии своего танка Type-96B.

На алабинский полигон из парка «Патриот» министр обороны РФ Сергей Шойгу приехал за рулем военного автомобиля УАЗ. Здесь, кроме зрелищных состязаний танков, проходит самый мирный и «вкусный» конкурс Армейских международных игр, «Полевая кухня».

Министр обороны и начальник Генерального штаба Валерий Герасимов продегустировали национальные блюда разных стран. Запах настоящего узбекского плова разносился едва ли не на весь полигон, однако рецепт приготовления шеф-повар не раскроет никогда - это как военная тайна.

Традиционный русский стол завлекал обилием самых разных национальных блюд и напитков: пироги, рыба, грибы, компоты и морсы. Военные повара из Армении традиционный шашлык готовят исключительно под звуки национального барабана: говорят, так получается вкуснее.