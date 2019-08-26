Взлет, маневры и посадка: кадры учений Су-30СМ над Крымом

Пуски ракет класса «воздух-воздух» по воздушным целям условного противника выполнили экипажи истребителей Су-30СМ поколения 4++ на полигоне боевой подготовки в Крыму. Учебно-боевые задачи выполняли 10 самолетов Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

В ходе учебно-тренировочных полетов летчиками были успешно выполнены нормативы по поднятию в воздух самолетов для перехвата и уничтожения воздушных целей условного противника. Экипажи отработали комплекс мероприятий по поиску, обнаружению и уничтожению воздушных световых мишеней ракетами класса «воздух-воздух».

Также прошла отработка по выполнению фигур сложного пилотажа для ухода от средств ПВО условного противника. Тренировка прошла на различных высотах, как одиночно, так в составе пар и звеньев.

В ходе мероприятий боевой подготовки, часть экипажей была задействована для постановки малогабаритных световых мишеней, которые используют для имитации воздушных целей условного противника.