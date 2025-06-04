Спецназ Балтфлота освободил на учениях захваченное «террористами» судно

Подразделения спецназа ВС РФ, в рамках учений, отработали задачи по освобождению захваченного условными террористами судна. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что в акватории Балтийского моря проходили плановые учения Балтийского флота, на которых военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам противника (ПДСС) отрабатывали действия при освобождении судна.

«Для поддержки действий военнослужащих спецназа привлекались вертолеты морской авиации со штурмовыми группами на борту. В ходе этого эпизода учения отрабатывались различные варианты действий по блокированию захваченного судна, вопросы эвакуации и оказания помощи пострадавшим», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Сообщается, что группы спецназа высадились с моря и воздуха на судно и успешно нейтрализовали условных террористов. Военнослужащие также успешно освободили экипаж судна.

Ранее сообщалось, что малые противолодочные корабли Балтийского флота отработали противодействие беспилотным катерам и воздушным беспилотникам.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.