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Спецназ Балтфлота освободил на учениях захваченное «террористами» судно

Военнослужащим оказывали поддержку штурмовые группы на борту вертолетов морской авиации.
2025-06-04 06:21:27
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Подразделения спецназа ВС РФ, в рамках учений, отработали задачи по освобождению захваченного условными террористами судна. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что в акватории Балтийского моря проходили плановые учения Балтийского флота, на которых военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам противника (ПДСС) отрабатывали действия при освобождении судна.

«Для поддержки действий военнослужащих спецназа привлекались вертолеты морской авиации со штурмовыми группами на борту. В ходе этого эпизода учения отрабатывались различные варианты действий по блокированию захваченного судна, вопросы эвакуации и оказания помощи пострадавшим», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Сообщается, что группы спецназа высадились с моря и воздуха на судно и успешно нейтрализовали условных террористов. Военнослужащие также успешно освободили экипаж судна.

Ранее сообщалось, что малые противолодочные корабли Балтийского флота отработали противодействие беспилотным катерам и воздушным беспилотникам.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #учения #Минобороны России #Балтийский флот #Спецназ #ВМФ РФ
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