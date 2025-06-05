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ПВО сбила 30 беспилотников ВСУ над регионами РФ за ночь

Украинские дроны атаковали пять регионов России.
Константин Денисов 2025-06-05 08:16:06
© Фото: Andrey Titov, Business Online, Global Look Press

Средства ПВО сбили 30 украинских беспилотников над пятью регионами РФ в течение минувшей ночи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Больше всего дронов противника было уничтожено над Ростовской областью - 15. Над Крымом ликвидировали 11 БПЛА.

Два беспилотника безуспешно пытались атаковать Белгородскую область, и по одному удалось уничтожить над территориями Московской и Курской областей.

Ранее сообщалось о том, что свыше 120 тысяч человек остались без света после удара беспилотников ВСУ в Херсонской области.

#армия #Крым #пво #бпла #Московская область #Курская область #белгородская область #ВСУ #Ростовская обасть
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