ПВО сбила 30 беспилотников ВСУ над регионами РФ за ночь

Средства ПВО сбили 30 украинских беспилотников над пятью регионами РФ в течение минувшей ночи. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Больше всего дронов противника было уничтожено над Ростовской областью - 15. Над Крымом ликвидировали 11 БПЛА.

Два беспилотника безуспешно пытались атаковать Белгородскую область, и по одному удалось уничтожить над территориями Московской и Курской областей.

Ранее сообщалось о том, что свыше 120 тысяч человек остались без света после удара беспилотников ВСУ в Херсонской области.