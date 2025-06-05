Расчет Д-30 разнес блиндаж с операторами дронов ВСУ

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил блиндаж, в котором прятались операторы дронов украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Ореховском направлении в Запорожской области расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр"... уничтожил тщательно замаскированный в лесополосе блиндаж, где находился расчет беспилотных летательных аппаратов ВСУ», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Подчеркивается, что артиллеристы продолжают планомерно уничтожать живую силу и технику противника. Они тесно взаимодействуют с операторами дронов, которые выявляют вражеские позиции.

Ранее сообщалось, как расчет Д-30 отбился от семи беспилотников украинских боевиков за раз на Красноармейском направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.