На Южно-Донецком направлении специальной операции расчеты самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С» группировки войск «Восток» поразили пункты временной дислокации украинских боевиков. Позиции противника обнаружили у села Заленый Кут.

Артиллеристы прицельными ударами уничтожили находившийся в укрытиях личный состав ВСУ. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Ведомство опубликовало кадры поражения целей. Фиксация велась с помощью беспилотников.

Ранее в МО РФ показали, как расчеты «Мста-С» помешали боевикам вести воздушную разведку.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.