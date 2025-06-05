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Расчеты «Мста-С» уничтожили пункты дислокации боевиков у села Зеленый Кут

Минобороны России показало кадры ударов по позициям националистов на Южно-Донецком направлении.
2025-06-05 06:44:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Южно-Донецком направлении специальной операции расчеты самоходных артиллерийских гаубиц «Мста-С» группировки войск «Восток» поразили пункты временной дислокации украинских боевиков. Позиции противника обнаружили у села Заленый Кут.

Артиллеристы прицельными ударами уничтожили находившийся в укрытиях личный состав ВСУ. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Ведомство опубликовало кадры поражения целей. Фиксация велась с помощью беспилотников.

Ранее в МО РФ показали, как расчеты «Мста-С» помешали боевикам вести воздушную разведку.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #артиллерия #МО РФ #Мста-С #зеленый кут
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