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На Южно-Донецком направлении операторы FPV-дронов сорвали ротацию боевиков

Российские бойцы подбили несколько автомобилей боевиков.
2025-06-05 05:49:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Южно-Донецком направлении специальной операции операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили несколько автомобилей украинских националистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что наши бойцы вывели из строя машины, которые использовались для переброски личного состава и снабжения. Таким образом была сорвана ротация боевиков.

«Также, прицельными попаданиями были уничтожены боевики, пытавшиеся бежать из подбитого транспорта», - отметили в МО РФ.

Ранее сообщалось, как расчеты «Градов» уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте под Часовым Яром. Результатом точного удара воспользовались штурмовые группы десантников.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #дрон #МО РФ #ротация #СВО
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