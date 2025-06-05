На Южно-Донецком направлении специальной операции операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» уничтожили несколько автомобилей украинских националистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что наши бойцы вывели из строя машины, которые использовались для переброски личного состава и снабжения. Таким образом была сорвана ротация боевиков.

«Также, прицельными попаданиями были уничтожены боевики, пытавшиеся бежать из подбитого транспорта», - отметили в МО РФ.

Ранее сообщалось, как расчеты «Градов» уничтожили пехоту ВСУ на опорном пункте под Часовым Яром. Результатом точного удара воспользовались штурмовые группы десантников.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.