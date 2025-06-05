Артиллеристы ВС РФ показали, как ведут стрельбу при налетах дронов ВСУ

Расчет гаубицы Д-30 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» группировки «Запад» работает с закрытой огневой позиции. Орудие спрятано в деревянном капонире - сооружении, которое позволяет свести к минимуму риск потери гаубицы при атаке вражеских дронов. После получения команды расчет начинает работать. Каждый знает свое дело.

«Лишнего не надо говорить, мы вообще ничего не говорим толком, потому что они (расчет орудия - Прим. ред.) уже команду слышат и инстинктивно идут уже», - рассказал командир орудия с позывным Дюха.

Работа по целям ведется сразу с нескольких огневых точек. Дефицита боеприпасов для Д-30 у наших артиллеристов нет: часто накрывают позиции противника шквальным огнем. Это и эффектно, и эффективно. Снаряды прилетают по противнику с практически ювелирной точностью. Особенно после пристрелочного выстрела. По движущимся целям сейчас чаще работают наши операторы БПЛА, а артиллеристы берут на себя уничтожение опорных пунктов противника, мест скопления живой силы и огневых точек врага.

Артиллерия по-прежнему играет огромную роль. И даже изменившиеся за время СВО реалии боевых действий не отменяют проверенную временем логику: количественное преимущество мощного огневого воздействия на противника обеспечивает реальный результат на земле.

Против накатов наших штурмовиков украинские боевики применяют свой излюбленный и по сути единственный оставшийся в запасе прием - огневое воздействие с воздуха. Поэтому артиллеристы так часто работают именно по пунктам управления БПЛА противника. Каждый уничтоженный украинский расчет дронов равен десяткам спасенных наших штурмовиков.

С наступлением тепла Краснолиманское направление пришло в движение. Пехота сейчас активно штурмует Карповку, российские бойцы закрепились сразу в восточной и северной частях села. Одновременно ожесточенные бои продолжаются в районе Зеленой Долины, Колодезей и Торского.

Само направление отличается своими природными особенностями. Квадратные километры хвойного леса дополняет песчаная и глиняная почва под ногами.

«При стрельбе весь этот весь песок и пыль начинают подниматься. И дышать (становится - Прим. ред.) плохо, и видимость начинает ухудшаться. То есть из-за этого тяжелее наводиться, чем зимой», - рассказал старший наводчик с позывным Призрак.

Российские штурмовики идут вперед для скорейшего и полного выдавливания противника с хорошо оборудованных и укрепленных за годы подготовки позиций. Тут и нужны артиллеристы, которые продолжают работать и днем и ночью.