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Расчет комплекса «Искандер-М» уничтожил вражеский ЗРК IRIS-T

Успешный удар по зенитному ракетному комплексу западного производства нанесли в Днепропетровской области.
2025-06-04 11:06:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского зенитного ракетного комплекса германского производства IRIS-T. Это сделал расчет ОТРК «Искандер-М». 

Уточняется, что позиция неприятельского ЗРК находилась в районе населенного пункта Желобок в Днепропетровской области. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что в результате удара удалось ликвидировать радиолокационную станцию и пусковую установку, а также кабину боевого управления. Уничтожены и два автомобиля сопровождения. 

В МО РФ отметили, что точность удара и уничтожение намеченной цели подтверждены средствами объективного контроля. 

Ранее Минобороны России продемонстрировало удар ракетами «Искандера» по палаточному лагерю украинских боевиков. Он принадлежал 158-й отдельной механизированной бригады и 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Лагерь врага находился на полигоне Новомосковск в районе населенного пункта Гвардейское в Днепропетровской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Искандер-М #желобок #IRIS-T #Днепропетровская облсть
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