Расчет комплекса «Искандер-М» уничтожил вражеский ЗРК IRIS-T

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского зенитного ракетного комплекса германского производства IRIS-T. Это сделал расчет ОТРК «Искандер-М».

Уточняется, что позиция неприятельского ЗРК находилась в районе населенного пункта Желобок в Днепропетровской области.

Российское оборонное ведомство уточнило, что в результате удара удалось ликвидировать радиолокационную станцию и пусковую установку, а также кабину боевого управления. Уничтожены и два автомобиля сопровождения.

В МО РФ отметили, что точность удара и уничтожение намеченной цели подтверждены средствами объективного контроля.

Ранее Минобороны России продемонстрировало удар ракетами «Искандера» по палаточному лагерю украинских боевиков. Он принадлежал 158-й отдельной механизированной бригады и 33-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Лагерь врага находился на полигоне Новомосковск в районе населенного пункта Гвардейское в Днепропетровской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.