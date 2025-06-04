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Экипаж Су-34 разбомбил пункт временной дислокации ВСУ

Удар нанесли бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
2025-06-04 06:46:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне специальной операции экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил пункт временной дислокации украинских боевиков. Об этом сегодня рассказали в Министерстве обороны РФ.

Удар по противнику нанесли бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Цель была успешно уничтожена.

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», - говорится в заявлении ведомства.

В МО РФ уточнили, что экипаж действовал в зоне ответственности группировки войск «Юг».

Ранее сообщалось, что экипаж вертолета Ми-35М уничтожил украинских боевиков и их бронетехнику в зоне ответственности группировки войск «Север». Летчики применили авиационные ракеты. 

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #су-34 #МО РФ #удар #экипаж
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