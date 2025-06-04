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Российские FPV-дроны поразили украинские БПЛА разных моделей

На кадрах демонстрируется, как беспилотные летательные аппараты врага сбиваются тараном в воздухе.
2025-06-04 19:01:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны РФ опубликовало видео поражения украинских высотных беспилотников самолетного типа в зоне проведения специальной военной операции. По данным российского оборонного ведомства, дроны были уничтожены расчетами FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».

Среди сбитых беспилотников - многофункциональные «Фурии», разведывательные «Горы», «Лелеки» и «Мары», корректировщики высокоточного вооружения Shark, «дроны-камикадзе» Darts, а также разведывательные FlyEye польского производства, RQ-35 Heidrun и Astero ISR производства Дании.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении украинского бронетранспортера М113 американского производства в Сумской области. Это также сделали дроноводы из состава Центра «Рубикон».

Отмечено, что операторы беспилотников применили тактику БПЛА-засады. Когда двигавшийся бронетранспортер был обнаружен, расчет поднял в воздух ждавший неподалеку FPV-дрон.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #дрон #ВСУ #СВО
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