Белоусов заявил, что в Курской области разминировано 42 тысячи гектаров

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание, посвященное вопросам разминирования приграничных территорий. Об этом сообщает МО РФ.

«Президент поставил задачу создать все необходимые и достаточные условия для того, чтобы граждане России могли как можно быстрее вернуться в свои дома в Курской области», - подчеркнул Белоусов в ходе совещания.

Он отметил, что на сегодня разминирована большая часть курского приграничья - 42 тысячи гектаров. Проверено 11 тысяч зданий и сооружений, 768 километров дорог. Удалось уничтожить около 443 тысяч взрывоопасных предметов.

При этом Андрей Белоусов заявил, что впереди еще очень большая работа, завершить которую необходимо в сжатые сроки. Он пояснил, что необходимо не только завершить само разминирование, но и создать условия для работы строителей, которым предстоит восстановить жилые помещения, социальные объекты и дороги.

«С этой целью у нас совместно с администрациями регионов сформированы перечни объектов, подлежащих разминированию, с учетом зон удаления от линии боевого соприкосновения», - заметил Андрей Белоусов.

Отмечено, что в селекторном совещании также приняли участие заместитель Председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, начальник Управления президента РФ по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, главы приграничных регионов, а также представители федеральных органов исполнительной власти и центральных органов военного управления.

Генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, начальник инженерных войск Вооруженных сил России, доложил, что сейчас к разминированию привлечено более 1 700 человек личного состава. Координацией при этом занимаются представительства Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ, развернутые в Белгородской и Курской областях.

Также российское оборонное ведомство обсудило вопросы очистки приграничных территорий от взрывоопасных объектов. Поговорили и про наращивание сил и средств разминирования. Удалось разбить предстоящую работу на этапы и определиться со сроками.

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, освобождавших Редкодуб.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.