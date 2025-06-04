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Опубликованы кадры боев за Редкодуб в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль штурмовые группы 144-й мотострелковой дивизии из состава 20-й армии группировки войск «Запад».
2025-06-04 13:39:18
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с кадрами ведения боевых действий за населенный пункт Редкодуб на территории Донецкой Народной Республики. 

Отмечено, что его освободили военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии из состава 20-й армии группировки войск «Запад». Штурмовиков поддерживала авиация, артиллерия и ударные беспилотники, которые уничтожили боевую технику и вражеские огневые точки на пути наступавших. 

Штурмовики при помощи стрелкового вооружения овладели украинскими позициями. Они зачистили дома и сооружения от остатков неприятельского гарнизона. Завершив освобождение Редкодуба, мотострелки установили там флаги России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки продолжают продвижение, выбивая неприятеля из населенных пунктов и укреплений. Противник оттесняется, наши войска захватывают трофеи и берут пленных.

Ранее МО РФ опубликовало кадры освобождения села Водолаги в Сумской области. В тот раз штурмовые группы подошли к неприятелю сразу с трех направлений, перерезав пути к организованному отступлению. Все, кто сопротивлялся, были уничтожены, остальные попали в плен. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ДНР #освобождение #боевые действия #Редкодуб
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