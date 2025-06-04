Опубликованы кадры боев за Редкодуб в ДНР

Минобороны России продемонстрировало видео с кадрами ведения боевых действий за населенный пункт Редкодуб на территории Донецкой Народной Республики.

Отмечено, что его освободили военнослужащие 144-й мотострелковой дивизии из состава 20-й армии группировки войск «Запад». Штурмовиков поддерживала авиация, артиллерия и ударные беспилотники, которые уничтожили боевую технику и вражеские огневые точки на пути наступавших.

Штурмовики при помощи стрелкового вооружения овладели украинскими позициями. Они зачистили дома и сооружения от остатков неприятельского гарнизона. Завершив освобождение Редкодуба, мотострелки установили там флаги России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки продолжают продвижение, выбивая неприятеля из населенных пунктов и укреплений. Противник оттесняется, наши войска захватывают трофеи и берут пленных.

Ранее МО РФ опубликовало кадры освобождения села Водолаги в Сумской области. В тот раз штурмовые группы подошли к неприятелю сразу с трех направлений, перерезав пути к организованному отступлению. Все, кто сопротивлялся, были уничтожены, остальные попали в плен.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.