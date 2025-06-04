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Пленный Набоков заявил, что в ВСУ не хватает людей

По словам Ивана Набокова, раньше подготовка боевиков занимала 45 дней, а сейчас она сокращена до 30.
2025-06-04 10:12:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Люди - это то, в чем ВСУ испытывают серьезную нехватку. Об этом заявил попавший в российский плен военнослужащий Вооруженных сил Украины Иван Набоков. 

Он добавил, что проверка здоровья при мобилизации на Украине носит формальный характер. Например, его отправили на передовую, не глядя на варикоз и трудности при ходьбе.

«Людей не хватает, раньше подготовка была сорок пять дней, а сейчас сократили до тридцати», - сказал Набоков. 

Интересно, что, по словам пленного, он даже ни разу не видел начальство уровня командира батальона или его заместителя. Иван Набоков добавил: есть полная уверенность в том, что более половины его сослуживцев уже нет в живых.

Также Набоков рассказал про то, как народ на Украине относится к Владимиру Зеленскому. Его никто не уважает, подчеркнул пленный. Зеленскому, отметил он, лишь бы наворовать побольше денег, а ничего хорошего для страны он не сделал. 

А ранее другой пленный по имени Евгений Гура рассказал об эпизоде, когда военнослужащие ВСУ прострелили ногу своему же солдату за попытку к бегству. Что же до него самого, то попавший в плен боевик подчеркнул, что он был брошен своими же на произвол судьбы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #пленный #Проблемы противника #Иван Набоков
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