Люди - это то, в чем ВСУ испытывают серьезную нехватку. Об этом заявил попавший в российский плен военнослужащий Вооруженных сил Украины Иван Набоков.

Он добавил, что проверка здоровья при мобилизации на Украине носит формальный характер. Например, его отправили на передовую, не глядя на варикоз и трудности при ходьбе.

«Людей не хватает, раньше подготовка была сорок пять дней, а сейчас сократили до тридцати», - сказал Набоков.

Интересно, что, по словам пленного, он даже ни разу не видел начальство уровня командира батальона или его заместителя. Иван Набоков добавил: есть полная уверенность в том, что более половины его сослуживцев уже нет в живых.

Также Набоков рассказал про то, как народ на Украине относится к Владимиру Зеленскому. Его никто не уважает, подчеркнул пленный. Зеленскому, отметил он, лишь бы наворовать побольше денег, а ничего хорошего для страны он не сделал.

А ранее другой пленный по имени Евгений Гура рассказал об эпизоде, когда военнослужащие ВСУ прострелили ногу своему же солдату за попытку к бегству. Что же до него самого, то попавший в плен боевик подчеркнул, что он был брошен своими же на произвол судьбы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.