«Панцирь-С» и С-300 увидят гости «Армии-2019» в Ростовской области

В Южном военном округе состоялась торжественная церемония открытия военно-технического форума «Армия-2019».

Старт проведению мероприятия дал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. В своей речи он отметил важность выбора места проведения форума – военно-патриотических парков.

«Их территории должны стать центром патриотического воспитания молодежи, полноценного развития у наших граждан чувства любви к Родине и гордости за наши Вооруженные силы» - сказал генерал-полковник Александр Дворников.

Кроме того, Дворников подчеркнул, что в 2019-м впервые за пять лет максимально расширили географию проведения события.

«В 12 субъектах Российской Федерации юга нашей страны на 30 тысячах квадратных метрах развернуты 14 выставочных площадок. Еще одним регионом проведения Форума в этом году стала Республика Армения», - отметил он.

В рамках форума «Армия-2019» запланирована статическая и демонстрационная программы показа боевых возможностей современных образцов вооружения, военной и специальной техники, стоящих на вооружении соединений и воинских частей ЮВО.

В Ростовской области на площадках статической выставки будет представлено более 80 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», зенитные комплексы «Тор-М1» и С-300В4.

Кроме того, предусмотрены пролеты авиационных групп в составе 14 боевых самолетов и вертолетов, показные выступления подразделений специального назначения, розыгрыши девяти тактических эпизодов с уничтожением диверсионно-разведывательных групп и колонн военной техники условного противника, в том числе с высадкой из вертолетов армейской авиации аэромобильных групп мотострелковых подразделений.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» в Ростовской области продлится до 30 июня.