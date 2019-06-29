Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

«Панцирь-С» и С-300 увидят гости «Армии-2019» в Ростовской области

Александра Романовская
03:54 29.06.2019
В Ростовской области МВТФ «Армия-2019» стартовал 28 июня и продлится до 30 июня 2019 года.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Южном военном округе состоялась торжественная церемония открытия военно-технического форума «Армия-2019».

Старт проведению мероприятия дал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. В своей речи он отметил важность выбора места проведения форума – военно-патриотических парков.

«Их территории должны стать центром патриотического воспитания молодежи, полноценного развития у наших граждан чувства любви к Родине и гордости за наши Вооруженные силы» - сказал генерал-полковник Александр Дворников.

Кроме того, Дворников подчеркнул, что в 2019-м впервые за пять лет максимально расширили географию проведения события.

«В 12 субъектах Российской Федерации юга нашей страны на 30 тысячах квадратных метрах развернуты 14 выставочных площадок. Еще одним регионом проведения Форума в этом году стала Республика Армения», - отметил он.

В рамках форума «Армия-2019» запланирована статическая и демонстрационная программы показа боевых возможностей современных образцов вооружения, военной и специальной техники, стоящих на вооружении соединений и воинских частей ЮВО.

В Ростовской области на площадках статической выставки будет представлено более 80 единиц современного вооружения и военной техники, в том числе зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», зенитные комплексы «Тор-М1» и С-300В4.

Кроме того, предусмотрены пролеты авиационных групп в составе 14 боевых самолетов и вертолетов, показные выступления подразделений специального назначения, розыгрыши девяти тактических эпизодов с уничтожением диверсионно-разведывательных групп и колонн военной техники условного противника, в том числе с высадкой из вертолетов армейской авиации аэромобильных групп мотострелковых подразделений.

Международный военно-технический форум «Армия-2019» в Ростовской области продлится до 30 июня.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.06.2019, 11:33
Пуск «Хризантемы-В» с новейшего Ми-28НМ: кадры первого применения самой мощной противотанковой ракеты в России
Дата28.06.2019, 13:01
Шойгу предупредил о последствиях осквернения военных памятников
Дата23.06.2019, 07:03
На голых кулаках: Лобов одержал убедительную победу над Малиньяджи
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата29.06.2019, 02:52
Разработчик рассказал о ходе работ над колесным танком
Дата28.06.2019, 09:27
Рассекреченные документы о первых испытаниях автомата Калашникова показали на «Армии-2019»
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:54 Армия
Видео
«Панцирь-С» и С-300 увидят гости «Армии-2019» в Ростовской области
03:41 В стране и мире
Конституцию Украины выпустят в виде комиксов
03:12 ОПК
Видео
Опубликованы кадры испытаний новой роботизированной парашютной системы
02:48 В стране и мире
«Я ошибся»: британский журналист об интервью с Путиным
01:31 В стране и мире
Видео
«Мост-убийцу» Моранди взорвали в Генуе: видео
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
Беспорядки в Грузии
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Минобороны РФ рассказали о причинах снижения затрат на оборону
Видео
Мантуров рассказал, когда начнутся испытания двигателей ПД-14 на МС-21
Видео
Мантуров рассказал о разработке сверхтяжелого двигателя ПД-35 для дальней авиации
Видео
На форуме «Армия-2019» показали уникальный двуствольный автомат
Видео
Универсальную 57-мм пушку представили на форуме «Армия-2019»
Видео
Новый боевой корабль ВМС США столкнулся с сухогрузом в Канаде
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.