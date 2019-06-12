В ВКС России допустили пилотирование истребителей девушками-летчицами

Девушки-курсанты Краснодарского училища, проходящие обучение на военных летчиц, смогут управлять любой авиацией, в том числе и истребителями, если проявят на то способности. Об этом рассказал заместитель главнокомандующего ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Так, он опроверг ранее появившуюся информацию, что летчицы смогут нести службу исключительно в транспортной авиации.

В процессе подготовки курсантки будут пробовать себя в управлении разными самолетами.

«Если девушка талантливая, если у нее получится летать на истребителе, то возможность такую рассмотрим», - цитирует Юдина ТАСС.

Решение о пригодности летчиков заключается после проведения ряда испытаний, в том числе и различных психологических и когнитивных тестов.