Самые зрелищные военные видео 2019 года

В двухминутном ролике представлены все рода войск: авиация, флот и сухопутные войска.

В частности, демонстрируется, как огнеметные системы «Солнцепек» уничтожают технику «противника», а установки УР-77 «Змей Горыныч» проделывают проход в условно заминированном поле.

Показан первый полет новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В. В ролике можно увидеть кадры сопровождения самолета российского президента шестью истребителями Су-57, в тот момент, когда он заходил на посадку в Ахтубинске.

Также демонстрируется первый совместный полет военного беспилотного летательного аппарата «Охотник» с самолетом-лидером Су-57.

Отдельно можно выделить испытания беспилотного подводного аппарата «Посейдон», пуск баллистической ракеты «Булава» в акватории Белого моря, ракетные стрельбы берегового ракетного комплекса «Утес» в Черном море.

Кроме того, можно увидеть испытания новой противоракеты, момент удара ракеты ОТРК «Искандер-М» на полигоне Сары-Шаган в Казахстане и видео с учений «Танковый биатлон».