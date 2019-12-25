Минобороны: за пять лет ВС РФ получили 58 новых полигонов

В расходы на гособоронзаказ всегда заложена сумма, которая предназначается на развитие учебно-материальной базы. Об этом заявил начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ, генерал-полковник Иван Бувальцев.

«За последние пять лет у нас количество полигонов увеличилось на 58. Это совершенно новые полигоны», - рассказал он в эфире «Звезды».

Необходимость в их создании генерал-полковник объяснил тем, что в России идет реформирование Вооруженных сил, формируются новые дивизии и полки. Так, например, ВДВ получили на вооружение новые танки. Соответственно, им необходимо место для проведения учений.

Средства на совершенствование учебно-материальной базы ежегодно выделяются Министерством обороны, пояснил Бувальцев.