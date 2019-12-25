Минобороны: за пять лет ВС РФ получили 58 новых полигонов
По словам начальника главного управления боевой подготовки ВС РФ, необходимость расширения учебно-материальной базы объясняется реформированием армии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
В расходы на гособоронзаказ всегда заложена сумма, которая предназначается на развитие учебно-материальной базы. Об этом заявил начальник главного управления боевой подготовки ВС РФ, генерал-полковник Иван Бувальцев.
«За последние пять лет у нас количество полигонов увеличилось на 58. Это совершенно новые полигоны», - рассказал он в эфире «Звезды».
Необходимость в их создании генерал-полковник объяснил тем, что в России идет реформирование Вооруженных сил, формируются новые дивизии и полки. Так, например, ВДВ получили на вооружение новые танки. Соответственно, им необходимо место для проведения учений.
Средства на совершенствование учебно-материальной базы ежегодно выделяются Министерством обороны, пояснил Бувальцев.